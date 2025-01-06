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Kasımpaşa’dan şok 'Türkiye Kupası' kararı

Kasımpaşa’dan şok 'Türkiye Kupası' kararı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynayacağı maça U-19 takımıyla çıkma kararı aldı. Karşılaşma 9 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

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Sezon başında Türkiye Kupası’na katılmama kararı alan ancak TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmenin ardından bu kararından vazgeçen Kasımpaşa flaş bir karar aldı.

U-19 takımıyla çıkacaklar

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasına U-19 takımıyla çıkma kararı aldı.

Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşması 9 Ocak Perşembe günü oynanacak.

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