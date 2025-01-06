Slaven Bilic’ten Beşiktaş açıklaması! Geri mi dönüyor?

Beşiktaş'ın teknik direktör adayları arasında adı geçen Slaven Bilic, kendisine herhangi bir teklif yapılmadığını belirterek, "Bu sadece bir dedikodu, bana gelen bir şey yok," dedi.

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Giovanni van Bronckhorst’un ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş’ta gündeme gelen isimlerden Slaven Bilic önemli bir açıklama yaptı.

“Bana gelen bir şey yok”

Ali Ece’nin haberine göre Slaven Bilic şu an için kendisine bir teklif gelmediğini söyledi.

İşte Bilic’in o açıklaması:

“Bir teklif almadım. Sadece dedikodu. Bana gelen hiçbir şey yok.”