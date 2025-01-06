İran'ın, Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldiğini bildirdi.

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İran'ın AFAD'ı olarak bilinen Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde şiddetli deprem meydana geldi.

İRAN'DA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 20.29'da kaydedildi.

Deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.