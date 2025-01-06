BIST 10.086
DOLAR 35,31
EURO 36,70
ALTIN 2.993,54
HABER /  DÜNYA

İran'ın, Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem

İran'ın, Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde 5,2 büyüklüğünde şiddetli deprem meydana geldiğini bildirdi.

Abone ol

İran'ın AFAD'ı olarak bilinen Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Cem kentinde şiddetli deprem meydana geldi.

İRAN'DA 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Cem kenti olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 20.29'da kaydedildi.

Deprem, yerin 20 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli
PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!
PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!
Slaven Bilic’ten Beşiktaş açıklaması! Geri mi dönüyor?
Slaven Bilic’ten Beşiktaş açıklaması! Geri mi dönüyor?
Sivasspor'da şok ayrılık! Sözleşmesinin feshedildi
Sivasspor'da şok ayrılık! Sözleşmesinin feshedildi
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Hatay'da bir mahalle kuduz nedeniyle karantinaya alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
Kanada Başbakanı Trudeau istifasını duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadelede doğru yoldayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonla mücadelede doğru yoldayız
Abdullah Öcalan'ın taleplerinden biri belli oldu: Evlenmek istiyor
Abdullah Öcalan'ın taleplerinden biri belli oldu: Evlenmek istiyor
Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester City devrede
Fenerbahçe'ye kötü haber! Manchester City devrede
Biden yine yaptı yapacağını! Giderayak 2 önemli karar...
Biden yine yaptı yapacağını! Giderayak 2 önemli karar...
Dem Parti - CHP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu
Dem Parti - CHP görüşmesinin tarihi ve saati belli oldu