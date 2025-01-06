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PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!

PKK yandaşı hesaplardan "Kürtçe mezar" yalanı!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesapları tarafından dolaşıma sokulan "Münbiç'te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), terör örgütü PKK/YPG propagandası yürüten sosyal medya hesaplarının dolaşıma soktuğu Suriye ve Kürtlerle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan sosyal medya hesaplarından paylaşılan bazı görüntüler ile ilgili, “Münbiç’te Kürtçe isimlerin olduğu mezarlar parçalanıyor” iddiası doğru değildir. 

İddiaya konu görüntülerin güncel olmadığı ve 2020 yılında Esed güçlerinin Halep’in Batı kırsalında ele geçirdikleri Heyyan ilçesinde sivillere ait mezarlıkları yıktıkları sırada kaydedildiği tespit edilmiştir. 

Terör örgütleri tarafından kamuoyunu manipüle etmeye yönelik ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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