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Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı

Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında evinde Al Fayha'yı 2-1 yendi. Bu sonuçla Al Shabab adını yarı finale yazdıran taraf oldu.

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Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile Pedro Emanuel'in çalıştırdığı Al Fayha karşı karşıya geldi.

Al Shabab Club Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım oldu. Bu sonuçla Al Shabab, adını yarı finale yazdırdı.

FATİH TERİM, İLK RESMİ MAÇINI KAZANDI

Geçtiğimiz günlerde Al Shabab takımının başına geçen Fatih Terim, ilk resmi maçına çıkarken galibiyet yaşadı.

AL SHABAB, YARI FİNALE KALDI

Siyah-beyazlı takım 2. dakikada Podence'in golüyle 1-0 öne geçerken, Hamdallah 26. dakikada farkı 2'ye çıkardı.

Al Fayha'da Mokher Al-Rashidi 88. dakikada fileleri havalandırırken karşılaşma da bu golle sona erdi. Fatih Terim'in öğrencileri adını yarı finale yazdırdı.

İLK LİG MAÇINA CUMA GÜNÜ ÇIKACAK

Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında 10 Ocak Cuma günü Al Ahli Jeddah'a konuk olacak.

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