BIST 10.086
DOLAR 35,30
EURO 36,74
ALTIN 2.996,50
HABER /  SPOR

Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı

Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Deportiva Minera'yı 5-0 yenerek tur atladı.

Abone ol

Municipal Cartagonova Stadı'ndaki maçta Arda Güler, 28 ve 88. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.

Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve 55. dakikada Modric kaydetti.

Son 16 turuna yükselen Real Madrid'de milli oyuncu Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Konya Emniyet Müdürü değişti
Konya Emniyet Müdürü değişti
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi
112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi
Hadi Özışık: Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize...
Hadi Özışık: Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize...
Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı
Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı
Tanju Özcan’dan CHP'ye: Ben üvey evlat değilim
Tanju Özcan’dan CHP'ye: Ben üvey evlat değilim
ABD Kongresi, Trump’ın seçimi kazandığını onayladı
ABD Kongresi, Trump’ın seçimi kazandığını onayladı
AK Parti çalışmaları tamamladı! Siber Güvenlik Başkanlığı...
AK Parti çalışmaları tamamladı! Siber Güvenlik Başkanlığı...
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı
Fatih Terim'in takımı Al Shabab, Kral Kupası'nda turladı