Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...

Fenerbahçe Kulübü, 8 Ocak'ta Başkan Ali Koç'un Türkiye Kupası'na katılım kararı, transfer planlamaları ve Ülker Stadı'ndaki gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Ziraat Türkiye Kupası'na katılıp katılmayacaklarına yönelik kararın yanı sıra transfer planlamaları ve Ülker Stadı'nda son zamanlarda yaşananlara ilişkin 8 Ocak Çarşamba günü basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Türk futbolunda sorunların devam ettiği belirtilerek "Türkiye Futbol Federasyonu’nda (TFF) yapısal birçok değişikliğe, başkan ve yönetiminin yenilenmesine, Merkez Hakem Kurulu’nun ve Süper Lig'de maç yöneten birçok hakemin değiştiğine şahit olduk. Buna rağmen kronikleşmiş problemler hala devam etmekte olup bu durum saha içerisindeki adaletin sağlanamadığını net şekilde göstermektedir." denildi.

TFF'nin kronikleşen sorunlarla ilgili atacağı adımların takipçisi olacaklarına vurgu yapılan açıklamada, "2 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türk futbolunda yaşanan gelişmeler, Türkiye Kupası’na katılıp katılmama konusundaki pozisyonumuz ile devre arasında futbol takımımızın transfer planlamaları ve son dönemde stadımızda yaşananlar hakkında başkanımız Ali Koç tarafından 8 Ocak 2025 tarihinde saat 17.00’de açıklama yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.