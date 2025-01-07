Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu

Milan, İtalya Süper Kupası finalinde 2-0 geriye düştüğü maçta Inter’i 3-2 yenerek kupayı kazandı. Bu zaferle Milan, Süper Kupa’yı 8. kez müzesine götürürken, Inter’in üç sezonluk şampiyonluk serisi sona erdi.Abone ol
İtalya Süper Kupası Final karşılaşmasında Milan 2-0 geriye düştüğü maçta Inter’i 3-2 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Milan’a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Theo Hernandez, 80. dakikada Christian Pulisic ve 90. dakikada Tammy Abraham kaydetti. Inter’in golleri ise 45’te Lautaro Martinez ve 47’de Mehdi Taremi’den geldi.
Milan bu galibiyetle İtalya Süper Kupası’nı 8. kez kazanırken, Inter’in 3 sezon üst üste kazanma serisi sona erdi.