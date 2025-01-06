Hadi Özışık: Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti ve AK Parti Rize İl Kongresi'nde partililere, halkın taleplerini geri çevirmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Hadi Özışık, Erdoğan’ın bu sözlerini "millete dokunmayanlara açık bir mesaj" olarak yorumladı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek “Sokağa çıkamayacaksın, pazara varamayacaksın, çarşıda dolaşamayacaksın, il kongresinde CHP’yi yuhalatacaksın. Hadi canım sen de. Bak, bu örgüt ayakta, bu grup ayakta, CHP ayakta. Türkiye’yi ayağa kaldırdılar, hakkını arıyor. Seni il kongresinde değil, illerin pazarlarına gitmeye; ilçe başkanlarıyla değil, o ilçelerin halkıyla buluşmaya davet ediyorum" demişti.

Geçtiğimiz günlerde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanahmet Meydanı'na gitmiş, burada vatandaşların sevgi gösterisiyle karşılaşmıştı. Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün AK Parti Rize 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Erdoğan, "Hangi görevde olursanız olun, bir vatandaşım gelip sizden bir işin yapılmasını istiyorsa onu başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece ben Genel Başkanınız olarak sizlere hakkımı helal etmem." demişti.

Erdoğan'ın bu sözleri ile ilgili İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, "bugüne kadar yan gelip yatanlar, millete dokunmayan, milletten köşe bucak kaçanlar, derdini anlatırken omzuna dokunup 'hallederiz ya' deyip arkasını dönenler; Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize. Eğer İçinizde zerre kadar utanma duygusu kalmışsa, Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra arkanızı dönüp gitmeniz lazım" yorumunda bulundu.