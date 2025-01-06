112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi

112 Acil Çağrı Merkezleri, geçen yıl 103 milyon çağrıya yanıt vererek, 34 milyon vakaya müdahale edilmesini sağladı.

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112 Acil Çağrı Merkezlerinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, geçen yıl 103 milyon çağrı yanıtlandı, 34 milyon vakaya müdahale edilmesi, 43 milyon vakada da kurumlar arasında koordinasyon sağlandı.

Engelsiz 112 uygulamasıyla engelli vatandaşların 5 bin 862 acil çağrısı işaret diliyle yanıtlandı. Engelsiz CİMER uygulamasıyla 1126 işaret dilinde başvuru alındı.

E-Call sistemi üzerinden 255 bin 260 acil durum çağrısı karşılandı.

Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça dillerinde 81 bin 257 çağrıya yanıt verildi.