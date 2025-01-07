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Konya Emniyet Müdürü değişti

Konya Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı. Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de atama kararı yayımlandı.

Yeni atama

Karara göre İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünde açık bulunan Konya İl Emniyet Müdürlüğüne Maksut Yüksek atandı.

Yüksek, daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

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