Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı kulislerde ne konuşuluyor?

DEM Parti İmralı heyetinin siyasi parti ziyaretlerinden yansıyanlar ortaya çıkmaya başladı. Öcalan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ve iktidarın beklentisi olan, PKK'ya "silah bırakma çağrısı" yapıp yapmayacağının da bu ikinci görüşmede netleşmesi bekleniyor. İkinci görüşmenin ocak ayı içinde yapılması öne çıktı.

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DEM Parti heyeti, siyasi partilerle görüşmeleri sürdürürken, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Öcalan'ın gönderdiği mesaj doğrultusunda, önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritasını görüştü.

BBC Türkçe'ye konuşan DEM Partili bir yönetici, Öcalan'ın DEM Parti'ye "demokratik siyaset alanının genişletilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve oluşturulması" konusunda "büyük bir kurucu rol ve sorumluluk" verdiğini belirterek, "Ödediğimiz bedelleri, bizim özverimizi gören ama daha fazlası gerekiyor diyen bir mesaj" görüşünü dile getirdi.

DEM parti kaynakları Öcalan'ın mesajı doğrultusunda bir eylem planı hazırlayacaklarını ifade ettiler.

Erdoğan'la görüşme olacak mı?

İmralı heyetinin programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme yer almıyor.

İlerleyen süreçte görüşme olup olmayacağı da belirsiz.

Öcalan'ın "silah bırakma çağrısı" yapması ve PKK'nin da buna uyacağı taahhüdünde bulunması gibi somut adımlar atılmadıkça, Erdoğan'ın böyle bir görüşme yapması beklenmiyor.

Heyetin yol haritasında ne var?

DEM Parti heyeti Salı günü CHP, Yeniden Refah ve DEVA Partisi genel başkanları ile görüşecek.

DEM Parti kaynaklarının verdiği bilgiye göre parlamento dışındaki siyasi partiler ve DEM Parti'nin bileşenleri ile Kürt partileri ile de görüşülmesi planlanıyor.

Buldan, Türk ve Önder'in yoğun programı nedeniyle tüm partilerle görüşememesi halinde, DEM Parti başka heyetler de görevlendirebilecek.

İmralı heyeti, siyasi partilerle görüşme turunu hafta sonuna kadar tamamlamayı ve arkasından da tutuklu olan eski HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, eski Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile eski Milletvekili Leyla Güven'i cezaevinde ziyaret edecek. Ziyaretin önümüzdeki hafta içinde olması bekleniyor.

DEM Parti milletvekilleri de diğer tutuklu HDP'li siyasetçileri cezaevinde ziyaret ederek, süreçle ilgili bilgilendirecek.

İkinci İmralı görüşmesinin bu ay olması planlanıyor

Buldan ve Önder'in siyasi partilerle görüşmelerini bir rapor haline getirerek, ikinci kez İmralı'ya gitmesi ve Öcalan'a bilgi vermesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre Öcalan'ın PKK'ya "silah bırakma çağrısı yapıp yapmayacağı" da bu görüşmede netleşecek.

İki ismin ne zaman gideceği ise Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı olduğu için net değil.

Ancak DEM Parti'de beklenti, Ocak ortalarında bu görüşmenin yapılması yönünde.