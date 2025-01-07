BIST 10.086
DOLAR 35,30
EURO 36,74
ALTIN 2.996,50
HABER /  DÜNYA

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, partisinin yeni liderinin belirlenmesinin ardından Liberal Parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa edeceğini açıkladı.

Abone ol

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ülke içi siyasi "iç çekişmeler" nedeniyle gelecek seçimlerde "en iyi seçenek olamayacağının fakında olduğunu" söyledi.

Bu yöndeki düşüncesinin, "ülkedeki kutuplaşmayı azaltmaya ve parlamentonun işleyişini iyileştirmeye" yardımcı olacağını savunan Trudeau, "(İktidardaki Liberal) Parti yeni bir lider seçtikten sonra parti liderliği ve başbakanlık görevlerinden istifa etmeyi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trudeau, kendisini, "ben bir savaşçıyım" şeklinde niteleyerek, "Vücudumdaki her kemik bana her zaman savaşmamı söyledi çünkü Kanadalıları çok önemsiyorum." diye konuştu.

Başbakanlığı boyunca ülkesi için "savaştığını" kaydeden Trudeau, "Başbakan olarak her sabah uyandığımda, Kanadalıların dayanıklılığından, cömertliğinden ve kararlılığından ilham aldım" dedi.

Trudeau, Kanada Ulusal Parlamentosu'nun aylardır "felç durumda" olduğunu, parlamentoda yeni bir başlangıç ​​yapılmasının zamanı geldiğini kaydetti.

Ottawa'daki hava sıcaklığının sıfırın altında olduğu bir ortamda basın mensuplarına hitap etmek için hükümet binası Rideau Hall kapısının önündeki kürsüye çıkan Trudeau, bu sırada rüzgarın azizliğine uğradı. Trudeau konuşma noktasına varmadan önce, kürsüdeki kağıtların sert esen rüzgarın etkisiyle uçarak etrafa dağıldığı gözlendi.

Nisan 2013'ten beri Liberal Parti liderliği ve Kasım 2015'ten bu yana Kanada başbakanlığı görevini yürüten Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

İktidardaki Liberal Partinin 153 milletvekilinden 24'ü, "gelecek seçimlerde yenilgi endişesiyle" partinin lideri ve Başbakan Trudeau'ya 28 Ekim 2024'e kadar istifa etmesi için çağrı yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı
Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı
Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Konya Emniyet Müdürü değişti
Konya Emniyet Müdürü değişti
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi
112 Acil Çağrı Merkezleri 103 milyon çağrıya yanıt verdi
Hadi Özışık: Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize...
Hadi Özışık: Recep Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri hepinize...
Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı
Victor Osimhen, İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis'i çıldırttı
Tanju Özcan’dan CHP'ye: Ben üvey evlat değilim
Tanju Özcan’dan CHP'ye: Ben üvey evlat değilim
ABD Kongresi, Trump’ın seçimi kazandığını onayladı
ABD Kongresi, Trump’ın seçimi kazandığını onayladı