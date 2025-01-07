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Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Onlarca insan hayatını kaybetti

Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Onlarca insan hayatını kaybetti

Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

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Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), 6,8 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü, Tibet Özerk Bölgesi'nin Shigatse ilinin Tingri ilçesi olarak açıkladı.

Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde yerel saatle 09.05'te meydana geldi.

Xinhua ajansının haberine göre, depremde ilk belirlemelere göre 53 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı.

Depremde 1000'den fazla yapı çeşitli seviyelerde hasar gördü.

Depremin ardından Çin Deprem İdaresi, afet yardım çalışmaları kapsamında bölgeye ekip gönderdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

Devlet Başkanı Şi'den topyekun kurtarma çalışmaları talimatı

Xinhua'nın haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yaptığı açıklamada, daha fazla can kaybının önlenmesi için topyekun kurtarma çalışmaları yapılması talimatı verdi.

Şi, depremde yaralananların tedavi edilmesi ve ikincil felaketlerin önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmaların etkin şekilde ele alınması için azami çaba gösterilmesini isteyen Şi, deprem izleme ve erken uyarı sisteminin güçlendirilmesi, acil kurtarma malzemelerinin tahsis edilmesi, hasarlı altyapının onarımının hızlandırılması, bölge sakinlerinin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve herkes için güvenli ve sıcak bir kışın garanti edilmesi gerektiğini belirtti.

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