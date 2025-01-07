Çok sayıda kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

Abone ol

Bakanlıkça hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK bağlantılı 7 gerçek kişi ile 5 tüzel kişinin, DEAŞ ve El Kaide bağlantılı 22 gerçek kişinin ve FETÖ/PDY bağlantılı 1 gerçek kişi ile 9 tüzel kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu.

ABD'den örgüt üyelerine para gönderen isim de listede

Listede dikkat çekici bir isim de var. O isim FETÖ üyesi Muhammet Enes Yılmaz. Yılmaz firari olarak ABD’de yaşıyor. Firari FETÖ’cünün bu ülkede iki şirketi bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturmada, Yılmaz’ın bu şirketler üzerinden Türkiye’deki örgüt mensuplarına para aktardığı tespit edilmişti.

Firari Yılmaz’ın bu paraları, "Western Union, Wise, swiftuluslararası ödeme hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla örgüt üyelerine aktardığı belirlenmişti.

FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz’ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında geçen kasım ayında başlatılan "Kıskaç-30" isimli operasyonda ​28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın mal varlığını dondurduğu diğer isim ve kurumlar ise şöyle:

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

1- Tamer Kazan

2- Saadet Kaya

3- Hasan Baran Kazan

4- Botan Mikail Kazan

5- Hamza Güleç

6- Erdoğan Çıytak

7- Mohammed Khalil Bakka

PKK/KCK Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

8- Güleç Trading Altın Limited Şirketi

9- HRG Havacılık Anonim Şirketi

10- Sweyol Interbetong AB

11- Xuiri AB

12- Orkes Electronics

DAEŞ ve El Kaide Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

13- Tolga Korkmaz

14- Abdullah El Taha

15- Abdülkerim Selim

16- Abdullah Kasım



17- İbrahim Şaban

18- Mehmet Arif Özger

19- Abdullah Mushtaq Talib

20- Omar Talib Zghair Zghair

21- Murat Gezenler

22- Halis Karadağ

23- Ercan Bıçak

24- Burak Kam

25- Rekan Abdulkerim

26- Ahmed Hafez

27- Eyser Abdulcabbar Mustafa Kalu

28- Khaled Hussein Alhubo

29- Moustafa Husein Alhobou

30- Mahmoud Alhajali

31- Kadri Jamalı

32- Mean Elbidevi

33- Mohammed İbrahim Khayoon Al Sadoon

34- Salah Al Fares

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kişiler

35- Muhammet Enes Yılmaz

FETÖ-PYD Terör Örgütü İltisaklı Kuruluşlar

36- Breeze Inc.

37- Discovery Education Services Inc.

38- Lehiggh Dialogue Center

39- Pinnacle Eğitim Hizmetleri

40- Pinoeer Acamdemy Of Science

41- Texas Gulf Foundination

42- Wellsping Cultural and Educational Foudation Inc.

43- DTF Printer USA LLC

44- Nisez Trading LLC