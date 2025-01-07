Terör bağlantılı 48 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle PKK, DEAŞ, El Kaide ve FETÖ bağlantılı toplam 44 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle bazı gerçek ve tüzel kişilere ait Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, "terörün finansmanı" suçuna ilişkin makul sebeplerin varlığı tespit edilen kişilerle ilgili ayrıntılara yer verildi. Karar doğrultusunda, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY ile bağlantılı 1 gerçek kişi ve 9 tüzel kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.