BIST 10.086
DOLAR 35,33
EURO 36,77
ALTIN 3.005,89
HABER /  GÜNCEL

Terör bağlantılı 48 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Terör bağlantılı 48 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle PKK, DEAŞ, El Kaide ve FETÖ bağlantılı toplam 44 kişi ve kuruluşun Türkiye'deki mal varlıklarını dondurdu. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladıkları gerekçesiyle bazı gerçek ve tüzel kişilere ait Türkiye’deki mal varlıklarını dondurma kararı aldı. Söz konusu karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TERÖRİZMİN FİNANSMANIYLA MÜCADELEDE KARARLILIK

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucu, "terörün finansmanı" suçuna ilişkin makul sebeplerin varlığı tespit edilen kişilerle ilgili ayrıntılara yer verildi. Karar doğrultusunda, PKK/KCK ile bağlantılı 7 gerçek kişi ve 5 tüzel kişi, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı 22 gerçek kişi, FETÖ/PDY ile bağlantılı 1 gerçek kişi ve 9 tüzel kişinin Türkiye’de bulunan mal varlıkları donduruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Öcalan çıkışından sonra MHP'den yeni hamle! Af mı çıkacak?
Öcalan çıkışından sonra MHP'den yeni hamle! Af mı çıkacak?
Çok sayıda kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de
Çok sayıda kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de
Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor'dan o iddiaya sert tepki dava açıyor
Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor'dan o iddiaya sert tepki dava açıyor
Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi
Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi
Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı kulislerde ne konuşuluyor?
Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı kulislerde ne konuşuluyor?
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı
Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı
Arda Güler 2 gol attı, Real Madrid kupada farklı kazandı
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Fenerbahçe duyurdu! Ali Koç...
Konya Emniyet Müdürü değişti
Konya Emniyet Müdürü değişti
Muğla'da korkutan deprem
Muğla'da korkutan deprem
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu
Milan'dan müthiş geri dönüş! Süper Kupayı sahibini buldu