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17 ilde "Gürz-36" operasyonu: 65 terör şüphelisi yakalandı

17 ilde "Gürz-36" operasyonu: 65 terör şüphelisi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 1 haftadan bu yana devam eden "Gürz-36" operasyonlarında 65 terör şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatışmanın, şiddetin, istikrarsızlığın tamamen tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefi için mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Yerlikaya, Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van'da, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinasyonunda, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan 65 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütü propagandası yaptıkları, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet yürüttükleri ve örgüte finans sağladıklarının tespit edildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile dijital materyalin ele geçirildiğini kaydetti.

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