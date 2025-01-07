BIST 10.086
DOLAR 35,33
EURO 36,77
ALTIN 3.005,89
HABER /  SAĞLIK

1616 yeni hekimin ataması yapıldı Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı

1616 yeni hekimin ataması yapıldı Sağlık Bakanı Memişoğlu paylaştı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 1616 yeni hekimin atamasının yapıldığını duyurdu.

Abone ol

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Yasak aşk' vahşeti! 6 çocuk annesi eşini uyurken öldürdü, İzmir'e giderek şüphelendiği kişiyi vurdu
'Yasak aşk' vahşeti! 6 çocuk annesi eşini uyurken öldürdü, İzmir'e giderek şüphelendiği kişiyi vurdu
Venezuela ile Paraguay resmen köprüleri attı
Venezuela ile Paraguay resmen köprüleri attı
17 ilde "Gürz-36" operasyonu: 65 terör şüphelisi yakalandı
17 ilde "Gürz-36" operasyonu: 65 terör şüphelisi yakalandı
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Onlarca insan hayatını kaybetti
Çin'de 6.8 büyüklüğünde deprem! Onlarca insan hayatını kaybetti
Terör bağlantılı 48 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Terör bağlantılı 48 kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu
Öcalan çıkışından sonra MHP'den yeni hamle! Af mı çıkacak?
Öcalan çıkışından sonra MHP'den yeni hamle! Af mı çıkacak?
Çok sayıda kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de
Çok sayıda kişi ve kurumun mal varlıkları donduruldu! Karar Resmi Gazete'de
Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor'dan o iddiaya sert tepki dava açıyor
Kent Lokantası'nda yemek yiyen Vedat Milor'dan o iddiaya sert tepki dava açıyor
Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi
Doğan Holding'de üst düzey atama Hanzade Doğan dönemi
Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı kulislerde ne konuşuluyor?
Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapacak mı kulislerde ne konuşuluyor?
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan beklenen haber
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılını rekorla kapattı