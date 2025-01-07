'Yasak aşk' vahşeti! 6 çocuk annesi eşini uyurken öldürdü, İzmir'e giderek şüphelendiği kişiyi vurdu

Korkunç kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Kahreden haberin adresi bu kez İstanbul Bağcılar oldu. Uzun yol şoförlüğü yapan Vedat Adal 6 çocuğunun uyumasını bekledikten sonra yasak ilişki yaşadığını iddia ettiği eşini silahla vurarak öldürdü. Ardından da İzmir'e giderek eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi ağır yaraladı.

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Kıskançlık krizine giren koca, eşine İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ve ilişki yaşadığını düşündüğü şahsa İzmir’de dehşeti yaşattı. Eşi Gülnaz Adal’ı öldüren Vedat Adal, eşinin ilişkisi olduğunu düşündüğünü kişiyi ise ağır yaraladı.

Herkes uyurken eşini başından vurdu

Ekol TV'den Gizem Gündoğdu'nun haberine göre Adal çifti 6 çocuklarıyla birlikte yaklaşık 5 ay önce Mardin’den İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki apartmana taşındı. Tır ile uzun yol şoförlüğü yapan Vedat Adal, yol dönüşü eve geldiğinde ailesine kabusu yaşattı. Adal, herkes uyumak için odasına çekildiğinde gecenin ilerleyen saatlerinde eline aldığı silahıyla yatağında uyuyan eşi Gülnaz Adal’ın başına ateş edip kaçtı.

6 çocuk annesi hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken 6 çocuk annesi 45 yaşındaki Gülnaz Adal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

İzmir'e giderek şüphelendiği kişiyi vurdu

Polis saldırganı arama çalışmalarını sürdürürken Vedat Adal, İzmir’e giderek karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü erkeği ağır yaraladı. Adal, bu saldırının ardından kayıplara karışırken polisin saldırganı arama çalışmaları sürüyor.

Polis seslerine uyandılar

Talihsiz kadının öldürüldüğü apartmanın sakinleri ise polis seslerine uyandıklarını ifade ederken Gülnaz Adal’ın hep evde olduğunu, eşinin günler boyunca yolda olduğunu ifade etti.

"Ölen kadından şüphemiz yok"

Kadının bir komşusu ise; “Ölen kadından şüphemiz yok. O kadar temiz, pak. Evinden çıkıyordu çöpü döküyordu Allah’ın kulunun yüzüne bakmıyordu” ifadelerini kullandı.