Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyede! Ev alacaklar müjde

Konut kredisi faiz oranları değişti. Faiz indiriminin etkileri yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. Bankalar, konut kredisi faiz oranlarını güncellendi. 1 milyon TL'lik kredinin aylık ödemesi ise ev alacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İşte 10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinin aylık ödemesi.

Abone ol

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından konut kredisi faiz oranları geri çekiliyor. Ev alma planı içinde olan ancak birikimleri yeterli olmayan vatandaşların ise bankaların kredi şartlarını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yüksek maliyetlerle boğuşan gayrimenkul sektörü, yeni yıla hareketli girdi. Son oranlara göre bankadan 1 milyon TL konut kredisi alan bir kişinin aylık ödeyeceği taksitler de değişti.

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın 22 ay sonra gerçekleştirdiği ilk faiz indirimi etkisini göstermeye başladı. Banka 26 Aralık'ta politika faizini 2.5 puan indirerek yüzde 47.5'e çekti.

Konut kredisi faiz oranları da son faiz indiriminden sonra geri çekilmeye başladı. Konut kredisinde faiz 27 Aralık itibarıyla yüzde 40.87 ile 1 Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geldi. Düşüşün hızlanacağı öngörüldü.

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİ AYLIK ÖDEMESİ NE KADAR?

Yeni yılla birlikte 1 milyon TL'lik konut kredisinin taksit tutarları yeniden değişti. 10 yıl vadeli 1 milyon TL tutarındaki konut kredisinde aylık ödeme 29 bin 878 lira, toplam ödeme 3.6 milyon liraya kadar düştü. 10 yılda ödenen faiz ise 2 milyon 585 bin TL oldu.

Diğer masraflar şöyle;

5 bin TL tahsis ücreti,

13 bin TL ekspertiz ücreti,

1620 TL de ipotek ücreti.

AKBANK İLK EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %2,89

Aylık Taksit 29.878,54 TL

Toplam Ödeme 3.605.044 TL

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,03

Aylık Taksit 31.167,07 TL

Toplam Ödeme 3.761.153 TL

VAKIF KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı %2,99

Aylık Taksit 30.797,66 TL

Toplam Ödeme 3.710.619 TL

İŞ BANKASI EV KREDİSİ

Faiz Oranı %3,00

Aylık Taksit 30.889,92 TL

Toplam Ödeme 3.728.490 TL

ALBARAKA TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı %3,00

Aylık Taksit 30.889,92 TL

Toplam Ödeme 3.724.550 TL

YAPI KREDİ KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,08

Aylık Taksit 31.630,18 TL

Toplam Ödeme 3.819.195 TL

KUVEYT TÜRK KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı %3,09

Aylık Taksit 31.722,98 TL

Toplam Ödeme 3.822.348 TL

TÜRKİYE FİNANS KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı %3,25

Aylık Taksit 33.215,37 TL

Toplam Ödeme 3.997.904 TL

ING KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,29

Aylık Taksit 33.590,60 TL

Toplam Ödeme 4.047.132 TL

QNB STANDART MORTGAGE

Faiz Oranı %2,84

Aylık Taksit 29.421,45 TL

Toplam Ödeme 3.547.701 TL

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %2,99

Aylık Taksit 30.797,66 TL

Toplam Ödeme 3.709.019 TL

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,09

Aylık Taksit 31.722,98 TL

Toplam Ödeme 3.819.131 TL

VAKIFBANK SARIPANJUR KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,30

Aylık Taksit 33.684,53 TL

Toplam Ödeme 4.058.143 TL

HALKBANK HESAPLI EVİM KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %3,40

Aylık Taksit 34.626,53 TL

Toplam Ödeme 4.173.883 TL

ZİRAAT KATILIM KONUT FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı %3,50

Aylık Taksit 35.573,17 TL

Toplam Ödeme 4.279.345 TL

DENİZBANK MORTGAGE KREDİSİ

Faiz Oranı %4,21

Aylık Taksit 42.400,78 TL

Toplam Ödeme 5.101.192 TL

ICBC BANK TURKEY YENİ EVİM KREDİSİ

Faiz Oranı %4,59

Aylık Taksit 46.111,34 TL

Toplam Ödeme 5.546.620 TL

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %5,25

Aylık Taksit 52.613,36 TL

Toplam Ödeme 6.326.803 TL

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Faiz Oranı %5,89

Aylık Taksit 58.961,37 TL

Toplam Ödeme 7.091.064 TL