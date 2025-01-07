Dudak damağı yarığıyla dünyaya gelen Muhamed Medipol'de sağlık yolculuğuna başladı

İki haftalık Muhamed Nasif bebek, doğuştan dudak damak yarığıyla dünyaya geldi ve Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde başlayan tedavi süreciyle sağlığına kavuşmak için ilk adımlarını attı.

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Muhamed’in ailesi, hastalıkla mücadelede Medipol Sağlık Grubu’nun yanlarında olduğunu belirtti. Baba Obayda Nasif, “Üç gün yoğun bakımda kaldık. Burada çocuğuma çok iyi bakıldı. Taburcu olduk, ancak tedavimiz rutin kontrollerle devam edecek.” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılancı, “Muhamed bebek yaklaşık 7 günlükken kliniğimize başvurdu. Ağız içi ölçüsünü alarak buna uygun bir aparey yaptık. Tedavisi başarıyla devam ediyor.” diye konuştu.

Doğuştan dudak damak yarığı nedeniyle 2 haftalık Muhamed bebeğin sağlık yolculuğunda Medipol Sağlık Grubu önemli bir rol üstlendi. Anne Ghına Nasif, hamilelik süreci boyunca yapılan rutin ultrason muayenelerinde oğlunun doğuştan bir gelişimsel anomaliye sahip olduğunu öğrendi. Dudak damak yarığı tanısı koyulan Muhamed bebek, doğar doğmaz ailesi tarafından Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne getirildi. Aile, hem tedavi sürecinin profesyonel bir şekilde ilerlemesi hem de bebeğinin sağlıklı bir yaşam sürebilmesi adına hastanenin uzman kadrosuna güvenerek tedavi sürecine burada başladı.

Aile, tedavi süreci için ilk adımı attı

Çocuklarının doğuştan dudak damak yarığı ile dünyaya geleceklerini bildiklerini ve hastane arayışına girdiklerini söyleyen Muhamed’in babası Obayda Nasif, “Çocuğumun hastalığını doğumdan önce biliyorduk. Doğduktan sonra hastane arayışına girdik. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ne geldik ve tedavimiz burada başladı. Üç gün yoğun bakımda kaldık. Burada çocuğuma çok iyi bakıldı. Taburcu olduk, ancak tedavimiz rutin kontrollerle 4 ay boyunca devam edecek.” dedi.

Doğumda fark edilen gelişimsel anomali

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılancı, Muhamed’in anne karnında tespit edilen dudak damak yarığı hakkında şu bilgileri verdi: “Muhamed, anne karnında tespit edilen bir gelişimsel anomaliye sahip. Dudak damak yarığı, gebelik sırasındaki ultrason takiplerinde tespit edilir. Dudak, burun, dişlerin bulunduğu kemik yüzeyi ve damağı ilgilendiren bir yapı bozukluğuna yol açar. Bu durumda, bir yarık oluşur. Yapılarımız sağ ve sol olarak ayrılır ve gebelik sırasında birleşir. Ancak bazı durumlar nedeniyle bu kısımlar birleşmez ve ortada bir yarık meydana gelir. Bebeklerde doğum sonrası en sık görülen sorun da beslenme güçlüğüdür. Bebek emdiği sırada süt, burnundan gelmesine neden olabilir. Muhamed bebek de yaklaşık 7 günlükken kliniğimize başvurdu. Ağız içi ölçüsünü alarak buna uygun bir aparey yaptık. Bu apareyin amacı, ilk aşamada dudaklar arasındaki yarığı yaklaştırmaktır.”

4 aylık zorlu süreç

Muhamed’in tedavisinde kullanılan apareyin 7 gün 24 saat boyunca ağzında olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Yılancı, “İkinci aşama, dişlerin dizildiği kemik kısmındaki yarığın kapanmasını sağlamaktır. Üçüncü aşama ise damağındaki yarığın tedavisidir. Bu tedavi, bebek emdiği sütün burnundan gelmesini engellemeye yönelik olup, beslenme sırasında nazal kavite ile ağız kavitesini birbirinden ayırmayı sağlar. Bebeklerimiz bu apareyi 7 gün 24 saat ağızlarında kullanırlar ve tedavi süresi yaklaşık 4 aydır. Sonrasında plastik cerrahi, ağız dışındaki yarığı, dudakları yaklaştırıp yarığı küçülttüğümüz bölgenin operasyonunu gerçekleştirir. Bu 4 ay içinde hastamızı her hafta görüyoruz. Her hafta, ağız içindeki yarığı yavaşça birbirine yaklaştırıyoruz.” dedi.

İki aşamalı tedavi

Bu 4 aylık ilk dönemi tamamladıktan sonra, bebeklik dönemi tedavisi sonlandığını ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Yılancı, “Daha sonra, daimi dişlerin çıkmaya başladığı 7-8 yaşlarında tedaviye yeniden başlanması gerekir. Bu hastalarda, diş eksikliği, yapı bozukluğu ya da yarığa bağlı olarak üst çene veya alt çenede konum bozuklukları gelişebilir.” şeklinde konuştu.