Blinken: Suriye terörizmin üssü olamaz

Suriye'de 1 ay önce devrilen Esad rejiminin yerini HTŞ'nin fiili yönetimi ve atanan geçici hükümet aldı. Ülkedeki demokratikleşme adımları birçok ülke tarafından olumlu karşılanırken ABD Dışişleri Bakanı Blinken, kapsayıcı ve hesap verebilir bir hükümete verecekleri desteği yineledi.

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Blinken, Suriye'nin terörizm için bir üs olarak kullanılmasının önlenmesinin uluslararası toplumun ortak hedefi olduğunu belirtti.

Suriye'de 13 yıllık iç savaşın ardından Esad rejimi 8 Aralık'ta devrildi. Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğünde ülkeye yeni bir yönetim anlayışı getirilmeye başlandı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Suriye'de kapsayıcı ve hesap verebilir hükümete doğru barışçıl siyasi geçişe verdiği desteği bir kez daha teyit etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Blinken, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile telefonda görüştü.