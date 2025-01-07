Tam PKK yenilmişken bu süreç niye başladı? Ahmet Hakan yanıt verdi

Ahmet Hakan, terör örgütü PKK'nın yenilmişken sürecin neden başladığını soranlara "Kardeşliğin yükselmesi, barışın gönülleri fethetmesi, bir arada huzur içinde yaşama bayrağının göndere çekilmesi gerekiyor." yanıtını verdi.

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Terör örgütü PKK, tarihinin en berbat günlerini yaşıyor. İktitarın planlı ve kararlı adımlaryla Türkiye'de uzun süredir terör eylemleri yapamıyor.

Irak'ta Pençe-Kilit operasyonlarıyla felç olan örgüt ve Suriye'de de köşeye sıkıştı.

O halde kafasını kaldıramayacak duruma gelen örgüt için bu süreç başladı? Herkes haklı olarak bu soruyu soruyor.

"Bölücülük zehrinin toplumdan atılması gerekiyor"

Merak edilen sorunun cevabını Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında böyle anlattı:

"PKK bitse bile PKK’nın bölücülük zehrinin toplumdan atılması gerekiyor. Kardeşliğin yükselmesi, barışın gönülleri fethetmesi, bir arada huzur içinde yaşama bayrağının göndere çekilmesi gerekiyor. Mağlup etmenin zaferi taçlandırmasına yönelik adımlardır bunlar. Terörün ölünce dirilmesi gereken şeyler vardır."

Bahçeli'nin başlattığı süreç

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önce TBMM'de DEM Partililerin elini sıkması, ardından 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Devlet Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

Adalet Bakanlığında görüş izni verilmesinin ardından DEM heyeti, 28 Aralık'ta İmralı ziyareti gerçekleştirmiş ardından siyasi partilerden randevu talep etmişti.