Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı

Yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı iddia edilen sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz gözaltına alındı.

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Yasa dışı bahis soruşturmaları tam gaz devam ediyor. Sosyal medya fenomeni ve DJ olan Kerimcan Durmaz'ın da yasa dışı bahis sitesinin reklamı için düzenlenen konserde sahne aldığı ortaya çıkmıştı.

Söz konusu konserin görüntüleri, Mynet’in WhatsApp İhbar Hattı üzerinden savcılığa iletildi. Görüntülerin incelenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirerek hızlı bir şekilde harekete geçti.

Sosyal medya fenomeni Durmaz'a, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunu"na muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda sosyal medya fenomeni ve DJ olan Kerimcan Durmaz hakkında da gözaltı kararı verildi.

Mynet'te yer alan habere göre, Durmaz, telefonunun dün gece sinyal verdiği adreste gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis faaliyetleriyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ve başka ünlü isimlerin de bu süreçte ifadeye çağrılabileceği belirtiliyor.

Kasım 2024 tarihinde de Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, ikili hakim karşısına çıkmıştı.

Kaynak: Mynet