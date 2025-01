MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Yeni sürece ilişkin mesajlar veren Bahçeli, "terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birlik ve beraberliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bu siyaset kutuplaşmayı kışkırtan değil, kuvayımilliye mirasını kuvvet, kudret ve kucaklaşma temelinde yeniden inşa eden bir siyasettir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamisi dahi okunmayacaktır. Yeni yüzyılda ayrışmanın, ayrımcılığın, dağılmanın, ufalanmanın, marjinal kategorilere ayrılmanın, ilkel mahiyetli etnik ve mezhebi bloklaşmanın adından asla bahsedilemeyecektir. Eski çamlar şimdi bardak olmuştur. Köprülerin altından çok sular akmıştır. Devir değişmiş, taşlar yerinden oynamış, kilitler açılmış, zincirler kırılmış; nitekim Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır.

"Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir"

Bizim boşa geçirilecek bir saniyemiz bile yoktur. Yeni yüzyıl, barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye’nin yükselişiyle perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecek, Türk milleti mesut, memnun ve mesrur hale gelecektir. Bundan anormal derecede rahatsız olanları, sinekli ve zehirli mevzilerinde kıpır kıpır fitne ve fesat tahkimatı yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

"Kucaklaşma anlayışında yeniden inşa etme siyaseti"

Bu siyaset, Kuva-yi Milliye mirasını kuvvet, kudret, kucaklaşma anlayışında yeniden inşa etme siyasetidir. Yeni yüzyılda dağılmanın, ufalanmanın, ayrışmanın adından asla bahsedilemeyecektir.

Daha önce MHP'de siyaset yapanlara tepki

Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışan sefih magandalara, serseri mankurtlara ve sefalet markalarına aldırış etmesek bile, gene de birkaç kelamı onlardan esirgemenin haksızlık olacağı kanaatindeyiz. Hasbelkader Milliyetçi-Ülkücü Hareket’te yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır.

Türk milletini meşgul eden, Türkiye’yi zora sokan hiçbir meseleye kalıcı cevap ve köklü çözüm getiremeyenlerin; sosyal medyada, kurdukları küçük partilerde sürekli ayağımıza dolanmaları, dava bilirkişisi gibi ortalıkta dolaşmaları elbette kifayet ve kişilik yetersizliğinin ağır bir sancısıdır.

Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmamıştır.

"Eller birleşecek kem gözler def edilecek"

Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, diyorum ki, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birlik ve beraberliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerimiz söylenecek, oyun havalarımız çalınacak, eller birleşecek, kem gözler def edilecek, kekik kokulu dağlarımızda papatyalar toplanacak.

Tülay Hatimoğulları'na yanıt

Eğer yıkılmış Gazze’nin Türkiye’ye taşınacağı ima ediliyorsa, o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin Siyonist barbarlıkla eşanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları hayat ve varlıkları açısından mühim bir ihtar ve ikazımızdır.

"Emperyalist bir komplonun üzerimize geldiği, etrafımızı kuşattığıdır"

PKK/YPG’nin İsrail’den medet umması, ABD’ye imdat çağrısı, birden bire DAEŞ kartının sahaya sürülmesi alçak bir tasarımın ve kanlı bir planlamanın ara istasyonları olmadığını kim söyleyebilir? Buna bizi kim inandırabilir? Kimler ikna edebilir? Büyük resme bakınca gördüğümüz emperyalist bir komplonun üzerimize geldiği, etrafımızı kuşattığıdır. Suriye’nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızıçizgidir. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Biz, ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir. Yeni yüzyılda milli kenetlenmeyle, barışçıl Türkiye’nin dev uyanışıyla dış basınç ve baskılar etkisizleştirilecektir.

Suriye'de yeni dönem

Çevremizde oynanan oyunları görmeyen kalmamıştır. 8 Aralık'ta zulüm yönetimi ortadan kalkmıştır. Şimdi vakit Suriye'nin ihya vaktidir. Geçiş hükümetinin aldığı kararlar anlamlıdır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan yeni yönetimin eşitlikçi, yapıcı siyasetine destek vermek isabetli bir yaklaşımdır. Mezhebi kavgayı amaçlayan tahrik mekanizması işletilmekte, buna karşı dikkatli olunmalı.

"Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeğidir"

Avrupa referanslı bilim ve sanat tarihi, Türk ve İslam âleminin yükseliş trendini adeta perdelenmesine hizmet ederek oryantalist zihniyeti meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu nedenle özgüvenimiz on yıllarca aşındırılmıştır. Mesela arabesk müziği devamlı horlanmış ve küçümsenmiştir. Bununla da kalınmamış, bir dönem yasaklanmıştır. İnsanımızın iç çekişine, yaralanmış yüreğine, ıstırap çizgileriyle derinleşmiş yüzüne, yitik sevdalarına tercüman olan her ses, her sanatçımız adeta öcü gibi gösterilmiştir.

Arabeskin çıkış nedenini, çarpık şehirleşmeden kaynaklanan varoş kültürüne bağlayanların cehalet ve küstahlıkları uzun yıllar elitist çevrelerde kabul görmüştür. İnsanımızın ruh köküne inemeyen, saklı dünyasına nüfuz edemeyen, yaşanan acılarını hissedemeyen kim varsa arabesk müziğini çağ dışı bulmuştur. Gerçi asıl çağ dışı olan, asıl milletin hayat gerçeğini tanımayan bu zeka ve vicdan özürlülerdir. Gözden akmayan yaşların kalbin nehir yatağından sel gibi akışını fark etmek için yanık ve hisli bir seslenişe çok defa ihtiyaç duyulmuştur. Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeğidir. İnsanın kendisine bakışını, kendi kendisini tanımasını, yürek sesine kulak vermesini, dahası iç medeniyetinin barış ve uyumuna destek olmasını, belki de ruhundaki yasak bölgeye girmesini kolaylaştıran bir anahtardır.

Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran arabesk müziğinin duayen isimlerinden birisi, çok değerli kardeşim, arkadaşım, Allah vergisi sesiyle ve her biri altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırasıyla herkese yetecek olan Merhum Ferdi Tayfur’a huzurlarınızda bir kez daha Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

"İslam'ı terörle ilişkilendirme alçaklığı"

Barış ve kardeşlik korunmadan, toplumsal düzen ve ahenk temin edilmeden, ben yerine bizi, bencillik yerine yardımlaşmayı, aç gözlülük yerine paylaşmayı, acımasız rekabet yerine dayanışmayı ikame etmeden herhangi bir yere varmamız sadece hayaldir.

Bu nedenle birliğimizi, kimliğimizi ve varlığımızı her düzeyde savunmak geçmişteki övündüğümüz dönemleri yakalamak ve hatta aşmak için ilk ve en önemli kural olarak görülmelidir. Türk-İslam ahlakını yaşamış, akıl ve izanla beraber merhamet ve şefkati yüceltmiş bir coğrafyadan seri katiller nasıl çıkar, caniler nasıl çıkar, iblise ruhu satanlar nasıl çıkar, mazlumlara kast eden teröristler nasıl türer? İslam’ı terörle ilişkilendirme alçaklığına teşebbüs edenlerin şerefli maziden ne kadar haberleri vardır? Bir karıncanın hakkını bile koruyan bir dini karalamak, Türklüğe saldırmak nasıl bir gözü dönmüşlük ve düşmanlıktır? İşte böylesi asil, adil ve soylu bir ecdadın ahfadıyız. Şunu unutmayalım ki, dışarıdan gelip yenemeyenler, içeriden çözmeyi deniyorlar. Kullandıkları kirli araçlar ve aracılar da bellidir.

FETÖ, PKK, DEAŞ, kiralık tetikçiler, işbirlikçi yöneticiler, bölgesel senaryolar, etnik ve mezhep fesadı, zillete düşmüş siyasi partiler işte bunlardan bazılarıdır. Türkiye’de CHP bunların kontrolündedir. İP bunların kolcusudur. Hesap hep aynıdır ve kalleştir. Hedef hep aynıdır ve hıyanettir. Türk-İslam alemi direnmeli, birlik ve dirliğini sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Huzur herkesin hakkıdır. Adaletli paylaşım, hakkaniyetli bölüşüm, insanca yaşam herkesin ortak kaderi olmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin dünyayı Türkçe okurken ulaşmak istediği ve teklif ettiği ahlaki düzen ve denge arasında bunlar da vardır.

Türk milliyetçiliği mazlum milletlere umut olabilecek seviyede, her insana, her millete saygıyla birlikte Türkiye’nin hak ve çıkarlarını cesaretle savunacak, dik baş, tok karın, mutlu yarın ilkesine ruh verecek müktesebattadır. Türkiye’nin güvenliği Misak-ı Milli haritasının son sınırından başlamaktadır. Bu nedenle Türkiye komşu coğrafyalarda nerede bir kanayan yara varsa oradan bulunmalıdır. Tehdit ve tehlikeleri kaynağında yok etmelidir.

Türkiye’nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize göre yediği ekmeğe ihanet eden, içtiği suya zehir katan, soluduğu havaya nankörlük yapan zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin teröristlerin kanlı tiyatrosunu izlesinler. Gitsinler devrik Esad’la yanak yanağa versinler. Gitsinler CHP’yle birlikte aynı kafese girsinler. Ve gitsinler bir daha da gelmesinler.

"Cumhur ittifakına sahip çıkacağız"

Kararlılığımızdan geri adım düşünülemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız, Cumhur İttifakı'na sahip çıkacağız. Söz verdik kesinlikle yaşatacağız. İhanet dalgalarına direneceğiz, korkulukları devireceğiz. Siyasetimiz istikrarlıdır, aynen korunacaktır. Ülkülerimiz kutlu ve kutsaldır, daha da yukarılara çıkarılacaktır. Ne yaparsak açık yapar, adam gibi yaparız. Arkadan dolaşmayız, kenardan bakmayız, kıyıda köşede el ovuşturmayız. Biz şehit ve gaziler kervanı Milliyetçi Hareket'iz. Başımızı kuma gömmüyoruz, duyarsızlık göstermiyoruz. CHP sapıtsa da Türkiye kuyusunu kazmak için çabalasa da buna Cumhur ittifakı olarak izin vermeyeceğiz.