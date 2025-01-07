Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyona satıldı

Yüksek kazanç vaadiyle spor dünyasından ünlü isimleri dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın borcuna karşılık ipotek ettirdiği Bozcaada’daki villası, 15 milyon liraya satıldı.

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Spor dünyasından ünlü isimleri, özel ve güvenilir fon vaadiyle dolandırdığı iddialarıyla gündeme gelen Seçil Erzan’ın, Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından miras kalan villası icra yoluyla satıldı. 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirilen ve bilirkişi tarafından 9 milyon 222 bin 422 TL olarak değer biçilen villa, Ezine İcra Dairesi tarafından yapılan ihale sonucunda 15 milyon liraya alıcı buldu. Villanın tapu tesliminin 12 Şubat’a kadar tamamlanması bekleniyor.

10 MİLYON LİRALIK BORÇ VE İPOTEK SÖZLEŞMESİ

Olayın merkezinde, 6 Ocak 2023 tarihli bir borç sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede, alacaklı Türkay Gümülcineli, borçlu Seçil Erzan ve şahitler Ali ve Atilla Yörük olarak yer aldı. Sözleşmeye göre, Seçil Erzan, aldığı 10 milyon liralık borcu 30 gün içinde ödemeyi taahhüt etti. Borcun ödenmemesi halinde ise Bozcaada’daki taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla satılacağı hükme bağlandı. Ancak borç ödenmediği için taşınmazın satışı icra yoluyla gerçekleşti.

2 DÖNÜM ARAZİ İÇİNDE BAĞ EVİ

Satışa konu olan villa, Bozcaada’nın eşsiz doğası içinde, 2 dönümlük bir arazi üzerinde bulunuyor. Önceden bağ evi olarak kullanılan taşınmazın geçmişte tadilat gördüğü ve modern bir yaşam alanına dönüştürüldüğü bildirildi. Hem konumu hem de yapısal özellikleri nedeniyle dikkat çeken villa, ihale sürecinde yoğun ilgi gördü.

DEĞERİNİN ÜZERİNDE SATILDI

Bilirkişi raporuyla değeri 9 milyon 222 bin 422 TL olarak belirlenen villa, Ezine İcra Dairesi’nin düzenlediği ihalede 15 milyon TL’ye satıldı. Bu satış, taşınmazın değerinin üzerinde bir fiyatla el değiştirdiğini gösterdi. Tapu işlemlerinin tamamlanmasıyla yeni sahibinin mülkü devralması bekleniyor.