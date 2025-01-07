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O ülkeden dikkat çeken çağrı! Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

O ülkeden dikkat çeken çağrı! Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı

İsrail Nagel Komitesi dikkat çeken bir rapor hazırladı. Hazırlanan raporda İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya karşı hazırlıklı olması gerektiği savunuldu. Raporla ilgili olarak İsrail Başbakanı Netanyahu, "Arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Bir yılı aşkın süredir Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail, saldırılarını Lübnan, Suriye ve Yemen'e doğru genişletirken; İsrail Nagel Komitesi'nden dikkat çeken bir çağrı geldi.

The Jerusalem Post'un haberine göre; İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatıyla yaklaşık 15 yıl önce kurulan ve Prof. Jacob Nagel başkanlığındaki Nagel Komisyonu çarpıcı bir rapor hazırladı. Dün Netanyahu, Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunulan "tehditlere karşı kapsamlı bir strateji" taslağında, İsrail'in Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya karşı hazırlık yapması gerektiği savunuldu.

"ARENAYA YENİ GÜÇLER GİRİYOR"

Netanyahu ise rapora değinerek, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır bizim için en büyük tehditti, ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunuyor." dedi.

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