BIST 10.031
DOLAR 35,34
EURO 36,88
ALTIN 3.001,96
HABER /  GÜNCEL

Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı? AB Türkiye Delegasyonu'ndan açıklama

Yeşil ve gri pasaporta vize uygulanacak mı? AB Türkiye Delegasyonu'ndan açıklama

Avrupa Birliği, yeşil ve gri pasaporta vize şartı getirildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AB Türkiye Delegasyonu'nun açıklamasında, "Vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadesi kullanıldı.

Abone ol

Son günlerde Avrupa Birliği ülkelerine yeşil ve gri pasaport ile girişte vize şartı getirildiğine yönelik iddialar gündeme geldi.

Konu ile ilgili Dezenformasyon ile Mücadele Merkezi'nin (DMM) ardından Avrupa Birliği'nden de bir açıklama geldi.

AB Türkiye Delegasyonu'nun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Türkiye ETIAS'ın parçası olmayacak ve vizesiz giriş hakkına sahip Türk yolcuların ETIAS'a başvurmaları gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin vizeden muaf bir ülke olmadığı için bu kapsamında olmadığı aktarıldı. Yeşil ve gri pasaport sahibi Türk vatandaşlarının izin gerekmeksizin seyahat edebileceği bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de geçtiğimiz günlerde, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Yeşil ve gri pasaport sahipleri Avrupa seyahatlerinde 7 Euro ödeme yapacak, red alanlar AB’ye giremeyecek' iddiası doğru değildir." açıklamasını yapmıştı.

ETIAS nedir?

Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS), AB tarafından yürürlüğe konulan bir seyahat izni sistemidir.

ETIAS, Schengen Bölgesi'ne vizesiz seyahat eden vatandaşlar için önceden bir güvenlik taraması yapmayı amaçlar.

Sistem, Schengen Bölgesi'ne seyahat etmek isteyen yolcuların giriş izni almadan önce çevrimiçi bir başvuru yapmasını gerektirir.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Uraloğlu: Yerli yapay zeka 64 binin üzerinde oltalama saldırısını engelledi
Bakan Uraloğlu: Yerli yapay zeka 64 binin üzerinde oltalama saldırısını engelledi
O ülkeden dikkat çeken çağrı! Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı
O ülkeden dikkat çeken çağrı! Türkiye ile savaşa hazırlanılmalı
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de kayıp verdi! Ölenlerden biri...
Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'de kayıp verdi! Ölenlerden biri...
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz gözaltına alındı
Garanti BBVA Kripto'dan müşterilerine yeni hizmet
Garanti BBVA Kripto'dan müşterilerine yeni hizmet
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Dudak damağı yarığıyla dünyaya gelen Muhamed Medipol'de sağlık yolculuğuna başladı
Dudak damağı yarığıyla dünyaya gelen Muhamed Medipol'de sağlık yolculuğuna başladı
Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyede! Ev alacaklar müjde
Konut kredisi faiz oranları en düşük seviyede! Ev alacaklar müjde
Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı
Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası paylaşımı
Blinken: Suriye terörizmin üssü olamaz
Blinken: Suriye terörizmin üssü olamaz
Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Adana'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Tam PKK yenilmişken bu süreç niye başladı? Ahmet Hakan yanıt verdi
Tam PKK yenilmişken bu süreç niye başladı? Ahmet Hakan yanıt verdi