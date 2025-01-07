Siyasi partilerin üye sayıları açıklandı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıkladığı güncel verilere göre, Türkiye’de 168 siyasi parti faaliyette. 11 milyon 135 bin 306 üye ile AK Parti, en fazla üyeye sahip parti olurken, CHP 1 milyon 531 bin 944 üye ile ikinci sırada yer aldı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partilere ait güncel üye sayılarını açıkladı. Başsavcılık kayıtlarına göre, toplam 168 siyasi partinin faaliyette olduğu ülkede, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 11 milyon 135 bin 306 üye ile en fazla üyeye sahip parti konumunu sürdürüyor.

EN FAZLA ÜYEYE SAHİP PARTİLER

Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, AK Parti, üye sayısı bakımından ilk sırada yer alırken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 1 milyon 531 bin 944 üye ile ikinci sırada bulunuyor. Mecliste grubu bulunan diğer partilerden:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 495 bin 447 üye

İYİ Parti: 412 bin 744 üye

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti): 14 bin 741 üye

Saadet Partisi (SP): 232 bin 928 üye

DİĞER PARTİLER

Meclis dışındaki siyasi partiler arasında dikkat çeken bazı üye sayıları şöyle:

Yeniden Refah Partisi: 622 bin 847 üye

Demokrat Parti (DP): 326 bin 54 üye

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA): 134 bin 25 üye

Büyük Birlik Partisi (BBP): 111 bin 7 üye

Anayasa Mahkemesi’nde temelli kapatılması istemiyle davası devam eden Halkların Demokratik Partisi (HDP) ise 14 bin 539 üyeye sahip.

DİĞER PARTİLERDEN ÖNE ÇIKAN ÜYE SAYILARI

Bazı diğer partilerin güncel üye sayıları ise şu şekilde:

Anavatan Partisi: 23 bin 661

Gelecek Partisi: 64 bin 389

Memleket Partisi: 55 bin 554

Türkiye İşçi Partisi (TİP): 44 bin 72

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 7 bin 208

Vatan Partisi: 13 bin 323

Zafer Partisi: 71 bin 732

Demokratik Sol Parti (DSP): 24 bin 230

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR): 14 bin 858

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP): 14 bin 129