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Mersin'de sır olay! 27 yaşındaki adam ve kız arkadaşı ölü bulundu

Mersin'de sır olay! 27 yaşındaki adam ve kız arkadaşı ölü bulundu

Mersin'in Erdemli ilçesinde B.D. (27) ve kız arkadaşı E.N.Y 15 katlı apartmanın zemininde ölü bulundu. İkilinin, apartmanın 13. katındaki daireden düştüğü iddia ediliyor. Ekipler dairede ve çevrede inceleme yaparken, dairede bulunan köpek B.D'nin yakınlarına teslim edildi.

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Tömük Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın zemininde 2 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde B.D. (27) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen E.N.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, B.D. ve E.N.Y'nin düştüğü iddia edilen 13. kattaki dairede ve çevrede inceleme yaptı.

Cenazeler, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Evde bulunan köpek ise B.D'nin yakınlarına teslim edildi.

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