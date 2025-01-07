Gazze'de can kaybı 45 bin 885'e yükseldi

İsrail’in 459 gündür Gazze’ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 45 bin 885’e, yaralı sayısı ise 109 bin 196’ya ulaştı. Sağlık ekipleri, İsrail’in engellemeleri nedeniyle enkaz altındaki cenazelere ulaşamıyor.

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İsrail’in 459 gündür Gazze’ye düzenlediği saldırılar, bölgede büyük bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 885’e, yaralı sayısı ise 109 bin 196’ya ulaştı.

SON 24 SAATTE ÜÇ KATLİAM

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiği üç saldırıda 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralı sayısı hızla artarken, bölgedeki sivil savunma ve sağlık ekiplerinin çalışmaları İsrail’in engellemeleri nedeniyle büyük ölçüde aksıyor.

ENKAZ ALTINDAKİ CENAZELERE ULAŞILAMIYOR

Açıklamada, saldırılar sonucu yıkılan binaların enkazları altında hâlâ çok sayıda cenaze bulunduğu belirtildi. Ancak İsrail güçlerinin engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı ifade edildi. Yol kenarlarında bekleyen cansız bedenlerin toplanamaması, bölgedeki insani koşulların daha da kötüleşmesine neden oluyor.

EKİM 2023’TEN BU YANA SÜREN ŞİDDET

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023’te başlayan yeni bir şiddet dalgasıyla devam ediyor. Aradan geçen 459 gün boyunca Gazze’deki sivil halk, bombalamalar ve insani yardım eksikliğiyle büyük bir mağduriyet yaşadı. Sağlık hizmetlerinin sınırlı olması ve uluslararası yardımın engellenmesi, bölgedeki krizi derinleştiriyor.