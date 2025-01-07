Feti Yıldız'ın genel af açıklaması neden tartışma yarattı? Hadi Özışık açıkladı işin aslı bakın ne?

MHP'li Feti Yıldız4ın mahkumun hayatı için kesin tehlike içeren hallerde cezanın infazının geri bırakılması gerektiğini söylemesi gündeme oturdu. Gazeteci Hadi Özışık, tartışmaya ilişkin Ekol TV'de değerlendirmelerde bulundu.

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MHP'li Feti Yıldız, mahkumun hayatı için kesin tehlike içeren hallerde cezanın infazının geri bırakılması gerektiğini söyledi. Terör örgütü lideri Öcalan için ev hapsi ve genel af tartışmaları gündemdeki yerini korurken Yıldız'ın açıklaması "genel affa gerek kalmadan bu formülle çıkarılacak" şeklinde yorumlandı.

Türkiye ve dünyadaki en sıcak gelişmeler, günün polemiği Ekol TV'de "Geniş Açı" da masaya yatırıldı. Pınar Işık Ardor sordu Hukukçu Bülent Yücetürk ve İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık yanıtladı.