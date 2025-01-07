En düşük emekli maaşı 14 bin 469 lira oldu Bakan Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

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En düşük emekli maaşında artışa gidildi. Yaklaşık 3 milyon 712 bin emeklinin haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, duyurdu.

Bakan Işıkhan, 2024 Temmuz ayında 12 bin 500 liraya çıkardıkları en düşük SSK ve Bağkur emekli aylıklarının bu artıştan etkilenmediğini, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu rakamı artırmak için yasal düzenleme yapmak gerektiğini aktardı.

Işıkhan, "Bu kapsamda, en düşük SSK ve Bağkur emekli aylığı olan 12 bin 500 lirayı; 6 aylık TÜFE oranında; yani; %15,75 artış gerçekleştirme kararını açıklıyoruz. Bu artışla en düşük emekli aylığı 14,469 liraya yükselmiş oluyor. Emeklilerimiz başta olmak üzere aziz milletimize hayırlı olsun." dedi.

Yeni en düşük emekli maaşı Meclis'e gelmesi beklenen torba yasa teklifinin kabulünün ardından yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşı geçtiğimiz yıl temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti.