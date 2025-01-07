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Polisin durdurduğu araçta cesedi bulunan Ayşe için cenaze töreni düzenlendi

Polisin durdurduğu araçta cesedi bulunan Ayşe için cenaze töreni düzenlendi

İstanbul'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldüğü iddia edilen Ayşe Ç'nin cenazesi defnedilmek üzere Şanlıurfa'ya gönderildi.

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Sultangazi Adem Yavuz Caddesi'nde boşanma aşamasındaki eşi Engin Ç. tarafından öldürüldüğü iddia edilen ve polis ekiplerince durdurulan eşinin kullandığı araçta cesedi bulunan Ayşe Ç'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Ayşe Ç. için Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Camiye getirilen Ayşe Ç'nin tabutunu kadınlar taşıdı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da katılımcıların yer aldığı cenazede, Ayşe Ç'nin tabutuna güller bırakıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Ayşe Ç'nin cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Olay: Dün, polis ekipleri ihbar üzerine 35 AS 0264 plakalı otomobili durdurmak istemiş, ekiplerin ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücünün önü, Yunus Emre Mahallesi Adem Yavuz Caddesi'nde kesilmişti.

Ekiplerce otomobilde yapılan aramada sürücü Engin Ç'nin eşi Ayşe Ç'nin cesedi bulunmuştu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, şüpheli Engin Ç. gözaltına alınmıştı.

Zanlının yakalanmadan önce aracıyla yol kenarında durakladığı anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.

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