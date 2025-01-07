Devlet Bahçeli, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılını kutladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir." ifadesini kullandı.

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Bahçeli, sosyal medya hesabından, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin, en çetin mücadelelerin içinden iman, irade ve bileğinin gücüyle çıktığını, bağımsızlığının ve tarihi varlığının bedelini şehit kanlarıyla ödediğini anlatan Bahçeli, müstevlilerin hedef ve hesaplarının ise vatan topraklarında kahramanca imha edildiğini aktardı.

Bahçeli, özellikle Çukurova'ya musallat olan muhasım ve mütecaviz emellerin, tıpkı çelikten duvar gibi yükselen milli ve manevi dayanışmayı aşamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Düşman unsurları ve onların kanlı planlarına refakat eden çeteler çok şükür Çukurova'da hüsrana uğratılmıştır. Cebel-i Bereket esarete ve erimeye sonuna kadar direnmiş ve reddetmiştir. Amanos Dağları'nın Düldül Dağı'ndan Belen Boğazı'na kadar olan Gavur Dağı, gavur kuşatmasını kırıp atmıştır. Osmaniye adeta açık hava şehitliği gibidir. Milletine ve devletine sonsuz hürmet ve sevgiyle bağlı olan Osmaniyeli hemşerilerim hiçbir zaman ihanete ve işgale göz yummamış, ayrışmaya ve çözülmeye müsaade etmemiştir.

Tam 103 yıl önce bugün Osmaniye düşmanın tasallutundan kurtulmuş, hak ettiği huzur, güven ve esenlik dolu günlere vasıl olmuştur. Bu münasebetle Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Milli Mücadele'ye varını yoğunu koyan fedakar ve cesaret timsali kutlu ecdadımıza, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, muhterem hemşerilerimi muhabbetle selamlıyorum. 103'üncü kurtuluş yılımız hayırlı olsun diyorum."