Bakan Kurum detayları açıkladı: Sıfır Atık’ta depozito dönemi başlıyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin yeni aşaması olacak Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulmasına ilişkin iş birliği protokolünün imza töreninde konuştu.

Sistem ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, “Depozito Sistemi, ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi’nin en kıymetli adımı olacak. Bu sistemi 2025 yılı içinde Sakarya’dan başlamak üzere kademeli olarak ülke genelinde yaygınlaştıracağız. Yıl sonunda da her il ve her ilçede asgari makine ve altyapı kurulumuyla ulusal depozito sistemine geçmiş olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulması ve işletilmesine ilişkin protokolün imza törenine katıldı.

Bakan Kurum ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, DSYS'nin faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak şirketin kuruluş protokolünü imzaladı. Bakan Kurum, protokolle tüm paydaşların DSYS operatörü olarak faaliyet gösterecek şirkette yer alacaklarını söyledi.

"ÜLKEMİZE HER YIL 520 MİLYON AVROLUK KAZANÇ GETİRECEK"

Ülkemizde her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton civarında katı atık ortaya çıktığını, bu atıkların hacim olarak yüzde 20-25'ini içecek ambalajlarının oluşturduğunu kaydeden Bakan Kurum, "Bu ciddi rakamı en doğru şekilde yönetmek için Türkiye Çevre Ajansımızı kurduk. Ülkemize her yıl 520 milyon avroluk kazanç getirecek ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğündeki Sıfır Atık Projesi'nin en kıymetli adımı olacak Depozito Yönetim Sistemi için gerekli altyapı çalışmalarına başladık. İçecek ambalajlarının tescil ve işaretleme sürecini, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile yürüttük. 20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sürülmesini sağladık" dedi.

"BU İŞ BİRLİĞİYLE EN KISA ZAMANDA KURUMSAL YAPI OLUŞTURULACAK"

Bakan Kurum, tüm bu çalışmaların ikinci ayağının ise Ulusal Depozito Sistemi'ne geçiş süreci olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: İlgili kurumlar, sektör birlikleri, perakendeciler ve içecek üreticileriyle önemli bir istişare süreci yürüttük. İstişareler neticesinde saha operasyonlarının; tüm Avrupa'da uygulandığı gibi, içecek üreticilerini ve perakendecilerini temsil eden sektör birliklerinin dahil olduğu yapı eliyle yürütülmesine karar verdik. Böylece TÜÇA, TOBB ve TESK ortaklığında kurulacak olan şirket üzerinden kurumsal yapı oluşturulması hususunda mutabık kaldık. İmzaladığımız bu iş birliği protokolü işte bu çalışmaların hem en güzel meyvesi hem de en bereketli tohumu olacak. Bu iş birliğiyle en kısa zamanda kurumsal yapı oluşturulacak, böylece ülkemizde gelecek nesillere miras bırakacağımız bir geri kazanım sisteminin temellerini atacağız.