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Oyuncu Atakan Yılmaz'a yasa dışı bahse teşvik soruşturması

Oyuncu Atakan Yılmaz'a yasa dışı bahse teşvik soruşturması

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında "yasa dışı bahse teşvik" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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Yüksek takipçi sayısına sahip bazı sosyal medya fenomenlerine ait hesaplar üzerinden, yasa dışı bahis sitelerinin reklamının yapılmasına ilişkin soruşturmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, oyuncu Atakan Yılmaz hakkında da 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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