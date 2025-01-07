Beşiktaş Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Galibiyet golünü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk maçında deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 20. dakikada Rafa Silva kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Sivasspor ise son sırada yer aldı.

Sivasspor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Karşılaşmanın son düdüğü çaldı ve Beşiktaş sahadan 1-0 galip ayrıldı.

90'Ciro Immobile, sol taraftan ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı.

87'Koita karşı karşıya kaldı ama Mert Günok, topa müdahale etti. Atağın devamında Uğur Çiftçi, topu boş kaleye doğru gönderdi ancak top direkten döndü.

86'Immobile sol kanattan ceza sahasına girdi, topu penaltı noktasındaki Rashica'ya çıkardı ama Rashica'nın vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

69'Sağ kanattan ceza sahasına atılan pasta Koita, topu kontrol etti ve dönerek vuruşunu yaptı, top direkten döndü. Seken topu Uğur tamamlamak istedi ancak Mert Günok, gole izin vermedi.

55'Muçi'nin uzaklardan şutu savunmaya sekerek kaleye gitti, kaleci Nikolic topu kornere tokatladı.

53'Emrah Başsan, serbest vuruşta doğrudan kaleye vurdu, Mert Günok köşeye giden topu direğin dibinden çıkardı.

52'Zaynutdinov'un Koita'ya yaptığı faul sonrasında Sivasspor, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kazandı.

46'Karşılaşmanın ikinci yarısına Beşiktaş başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

45'İlk yarının sonuna 1 dakika uzatma ilave edidi.

41'Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Svensson arka direğe ortasını yaptı. Topu çok iyi kontrol eden Semih Kılıçsoy rakibinden sıyrılıp, vuruşunu yaptı. Son anda savunma ayak koydu ve topun kaleye gitmesini engelledi.

34'Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta Koita, kafa vuruşunu yaptı ama top Mert Günok'ta kaldı.

20'GOL! Rafa Silva, topu ağlara gönderdi. Sağ kanattan Joao Mario'nun ceza sahasına gönderdiği topa Rafa Silva, muhteşem bir tek vuruş yaptı ve topu kalecinin sağından ağlara gönderdi.

18'Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Pritchard hamle yaptı ancak top Mert Günok'ta kaldı.

10'Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takımında tehlikeli bir atak girişimi olmadı.

5'Karşılaşmanın ilk 5 dakikası karşılıklı top kayıplarıyla geride kaldı.

1'Karşılaşma başladı.

Sivasspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Koita.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Bakhtiyor, Masuaku, Ndour, Gedson, J. Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih.

KUPANIN SON SAHİBİ İLK MAÇINDA

Kupada son şampiyon siyah-beyazlılar, organizasyona gruplardan başlarken D Grubu'nda Sivasspor'un yanı sıra Kırklarelispor ve Antalyaspor ile karşılaşacak. Kupaya 5. turda dahil olan Sivasspor, deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 4-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş müsabakasının dışında grupta Kocaelispor ve Bodrum FK ile 3 puan mücadelesi verecek.

KARTAL 6 EKSİK

Beşiktaş'ın kupada Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmada sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Milot Rashica ile Emrecan Terzi, Necip Uysal ve Al Musrati forma giymeyecek. Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Sivasspor karşısında sakat oyuncularının yerine bu sezon az süre alan oyunculara şans verecek.

TÜRKİYE KUPASI'NI 11 KEZ KALDIRDI

Türkiye Kupası'nda daha önce 17 kez final oynayan Beşiktaş, 11 defa mutlu sona ulaştı. Son olarak geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan finalde Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, kupayı 11. kez müzesine götürmeyi başarmıştı. Türkiye Kupası'nı 1974-1975, 1988-1989, 1989-1990, 1993-1994, 1997-1998, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2020-2021 ve 2023-2024 sezonlarında kazanan "Kara kartal", bu sezonda kupaya uzanmayı.

9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 9 karşılaşmada 1 kez sahadan galip ayrıldı. Avrupa Ligi'nde İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Göztepe, Maccabi Tel Aviv, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, Adana Demirspor, Corendon Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşan siyah-beyazlı takım, bu süreçte 1 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu süreçte yalnızca Fenerbahçe derbisinde rakibini mağlup eden Beşiktaş, galip gelmekte zorlanıyor. Son olarak Süper Lig'de deplasmanda Rizespor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor.