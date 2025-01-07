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Eren Elmalı adım adım Galatasaray'a!

Eren Elmalı adım adım Galatasaray'a!

Galatasaray, Trabzonspor'un milli sol beki Eren Elmalı'nın transferi için 3.5 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı. Transfer görüşmelerini yürüten Başkan Dursun Özbek’in, resmi açıklamayı yakında yapması bekleniyor.

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Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Galatasaray, Trabzonspor'un 24 yaşındaki milli futbolcusu Eren Elmalı'nın transferi için hem Trabzonspor hem de oyuncu tarafıyla anlaşmaya vardı.

3.5 milyon euro bonservis bedeli

Transfer görüşmelerini Galatasaray Başkanı Dursun Özbek bizzat yürüttü.

Özbek'in, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmeler sonucunda sarı-kırmızılı ekip, milli sol beki 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca anlaşmaya göre, Trabzonspor sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

Resmi açıklama yakında

İki kulüp başkanının uzlaşmasıyla transfer süreci olumlu sonuçlandı. Galatasaray’ın, Eren Elmalı transferini kısa süre içinde resmen duyurması bekleniyor.

 

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