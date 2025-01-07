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Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri

Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygı duyduğum biri

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum.' ifadelerini kullandı

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Görevi devralmasına sayılı günler kalan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sorusuna "Erdoğan benim arkadaşım ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

Tüm dünya gibi Türkiye de ABD'de de başlayacak yeni yönetimin politikalarını merakla takip ediyor.

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, Florida'da bulunan yerleşkesi Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında dış gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önceki başkanlık döneminde savaşlardan kaçındığını hatırlatan Trump, Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı.

ANKARA'NIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

İlk başkanlık döneminde Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ı yendiğini ve ülkedeki askerlerinin büyük bölümünü geri çektiğini söyleyen Trump, güncel durumla ilgili sorular karşısında Ankara'nın önemine işaret etti.

Trump, Suriye'deki yaklaşık 2 bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği sorusuna, "Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum." yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÖVGÜLER

Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Trump açıklamasında ayrıca, "Erdoğan çok akıllı bir adam. Desteklediği adamlar gitti ve Suriye'yi devraldı." ifadesini kullandı.

'ÇOK ZEKİ VE GÜÇLÜ LİDER' DEMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için çok zeki ve güçlü bir lider olduğunu söylemişti.

Trump, "Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri, Erdoğan’ın çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. Erdoğan çok akıllı bir adam" ifadelerini kullanmıştı.

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