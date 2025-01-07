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Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geliyor

Araç sahiplerini üzen haber: Motorine zam geliyor

Milyonlarca araç sahibi akaryakıt fiyatlarını merakla takip ediyor. Son yapılan açıklamaya göre, motorin grubunda bu geceden geçerli olmak üzere 98 kuruşluk zam bekleniyor.

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Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorin fiyatlarına zam geliyor.

LİTREDE 98 KURUŞLUK ZAM

Yapılan değişiklikle birlikte motorine 8 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde 98 kuruş zam bekleniyor.

LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan dün gece ise benzine 1 lira 24 kuruş zam gelmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin fiyatı: 44.77 TL

LPG fiyatı: 26.41 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 45.78 TL

Motorin fiyatı: 45.33 TL

LPG fiyatı: 26.42 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 46.16 TL

Motorin fiyatı: 45.82 TL

LPG fiyatı: 26.32 TL

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