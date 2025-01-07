Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEM Parti heyetiyle görüştü.

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İmralı'da yaptıkları görüşme sonrasında DEM Parti heyetinin siyasilerle toplantıları devam ediyor. DEM Parti heyeti, son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmeye, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve partinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk katıldı. Yeniden Refah Partisi'nden ise Genel Başkan Fatih Erbakan’ın yanı sıra Genel Başkan Vekili Sacit Günbey ve Genel Başkan Yardımcıları Suat Kılıç ile Doğan Bekin de görüşmede hazır bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

"SÜREÇ HAKKINDA BİLGİ VE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Görüşme sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partilerle olduğu gibi kendileriyle de süreç hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla bir ziyaret gerçekleştirdiğini ifade etti. DEM Parti heyetine teşekkürlerini ileten Erbakan, şunları söyledi:

Süreçle ilgili bilgi ve görüşlerini paylaştılar, bizim de sorularımıza yanıt verdiler. Ayrıca süreç hakkında taşıdığımız endişeleri dile getirdik ve bu konulara ilişkin açıklamalarını dinledik. İnşallah bu görüşmeler hayırlı neticelere vesile olur.

ÖNDER: "ZAMANI GELİNCE BİLGİ VERECEĞİZ"

Sırrı Süreyya Önder ise Erbakan ve ekibine teşekkür ederek, görüşmenin oldukça verimli geçtiğini vurguladı:

Kendilerinin önerilerini aldık, dile getirdikleri ihtiyatlı yaklaşımları ve sorularını dinledik. Mümkün olduğunca açıklamalarımızı paylaştık. Görüşme her açıdan doyurucu ve kıymetliydi. Yeniden teşekkür ediyoruz.

Bir gazetecinin İmralı Adası ziyaretiyle ilgili sorusuna ise Önder, “Bu konuda henüz net bir tarih yok. Açıklama zamanı geldiğinde bilgi vereceğiz” yanıtını vererek konuyu geçiştirdi.