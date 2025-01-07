Beşiktaş'tan Mert Günok paylaşımı

Beşiktaş Kulübü, Sivasspor karşısında alınan 1-0'lık galibiyette önemli pay sahibi olan kaleci Mert Günok ile ilgili resmi hesabından bir açıklama yaptı.

Abone ol

Beşiktaş'ta Mert Günok, ligde Rizespor ve kupada Sivasspor ile oynanan maçlara damga vuran isim oldu.

Milli file bekçisi, Rizespor ile ligde oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada 5 kurtarış yaptı.

Mert Günok, bu performansını kupadan sonra lige de taşıdı. 35 yaşındaki file bekçisi, 1-0 kazanılan Sivasspor karşılaşmasını 4 kurtarışla tamamladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Mert Günok'un bu performansı sonrası Beşiktaş'tan da bir paylaşım geldi.

Siyah-beyazlılar, "Bu gece biraz Mert Günok hakkında konuşalım mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın bu paylaşımı siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük bir ilgi gördü.