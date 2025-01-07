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ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek

ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla otomobili incelenecek

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), kullanıcıların araçlarını uzaktan hareket ettirebilmelerine imkan veren özelliğiyle bağlantılı kaza bildirimleri üzerine ABD'deki yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracına yönelik inceleme başlattı.

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NHTSA'dan yapılan açıklamada, bazı Tesla araçlarındaki "Actually Smart Summon" olarak adlandırılan özelliğin, kullanıcıların otomobillerini telefon uygulaması üzerinden belirlenmiş bir konuma yönlendirmesine olanak sağladığı aktarıldı.

Bu özelliğin kazaya neden olduğunu iddia eden bir şikayetin ve benzer kazalara dair üç haberin incelendiği ifade edilen açıklamada, dört olay da "Actually Smart Summon" özelliğinin direkleri veya park etmiş araçları tespit edememesi üzerine kazaların meydana geldiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, kullanıcıların, telefon uygulamasıyla aracın hareketini durdurarak bir çarpışmayı önlemek için çok az tepki süresine sahip olduğuna dair iddialara değinilerek, bu özelliğin araştırılması için inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Tahmini 2 milyon 585 bin Tesla aracının inceleneceği belirtilen açıklamaya göre, 2016-2025 Model S, 2017-2025 Model 3, ve otonom sürüş özelliğine sahip 2020-2025 Model Y araçlar incelemeye tabi olacak.

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