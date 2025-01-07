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Türkiye Kupası'nda 3 puan Antalyaspor'un

Türkiye Kupası'nda 3 puan Antalyaspor'un

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanla liderliğe yükseldi. Kocaelispor ise gruba son sırada başladı.

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Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mehmet Yılmaz (KK), 18. dakikada Braian Samudio ve 69. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti. Kocaelispor'un golü ise 90+1. dakikada Marcao'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Antalyaspor, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Kocaelispor ise son sırada yer aldı.

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