Türkiye Kupası'nda 3 puan Antalyaspor'un

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Kocaelispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanla liderliğe yükseldi. Kocaelispor ise gruba son sırada başladı.Abone ol
Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında sahasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mehmet Yılmaz (KK), 18. dakikada Braian Samudio ve 69. dakikada Bahadır Öztürk kaydetti. Kocaelispor'un golü ise 90+1. dakikada Marcao'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Antalyaspor, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi, Kocaelispor ise son sırada yer aldı.