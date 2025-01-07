İş insanı Sadettin Saran, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifade verdikten sonra hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı alındı. İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, Saran'ın adli kontrol altına alınmasına ve ilgili kanuna muhalefetten yargılanmasına karar verdi.

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İş insanı Sadettin Saran, önceki haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmış, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne polis nezaretinde gelen Saran, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na ifade verdikten sonra adliyeden ayrılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Hakimliğin, Sadettin Saran'a yurt dışına çıkış yasağı getirdiği öğrenildi.

Adli kontrol kararı verildi

Oda Tv'nin haberine göre; İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararda, "Şüpheli Steven Sadettin Saran CMK'nın 109/3-a bendi uyarınca hakkında kamu davası açılıncaya kadar 'yurt dışına çıkamamak' suretiyle adli kontrol altına alınmasına…" ifadeleri kullanıldı.

Saran'a adli kontrol uygulanmasına yönelik soruşturmada bahsedilen "7258 sayılı kanun 5. ç maddesine muhalefet" düzenlemesi, "Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" ifadelerini kapsıyor.