İstanbul'da seyir halindeki metrobüste silahla havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.

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Beylikdüzü istikametine ilerleyen metrobüsteki bir yolcu, üzerindeki silahla henüz bilinmeyen bir nedenle havaya iki el ateş etti.

Metrobüsteki diğer yolcular arasında panik yaşanırken şüpheli, İncirli durağında polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emekli bekçi olduğu öğrenilen S.K'nin olay sırasında alkollü olduğu kaydedildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, silahın ateşlendiği araçta incelemede bulundu.

Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.