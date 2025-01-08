Marmaris'te ada 80 daire 7 villa Ferdi Tayfur'un 5 çocuğun her birine düşen pay dudak uçuklattı

Adası bile bulunan Ferdi Tayfur'un farklı birlikteliklerinden 5 çocuğu oldu. Mirası hesaplanan Ferdi Tayfur'un her çocuğuna iddialara göre tamı tamına 600 milyon TL düşüyor.

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Türk müziğinin usta sanatçılarından Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Binlerce seveni, Ferdi Tayfur'u şarkılarıyla anarken, sanatçının mirası da gündeme geldi.

80 daire, 7 villa ve Marmaris'te bir ada gibi değerli gayrimenkullerle tanınan Tayfur'un serveti, gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor.

Tayfur'un bu büyük serveti, Ekol TV'de yer alan iddialara göre beş çocuğuna eşit olarak paylaştırıldığında her bir çocuk yaklaşık 600 milyon TL'lik bir pay alacak.

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından servet hesaplamaları yapılırken ünlü isimler de ölen sanatçının ardından servetinin konuşulmasına isyan ediyor. Gülben Ergen'den sonra Berna Laçin bu konunun gündem olmasına dair şunları söyledi:

"KEŞKE GÜZELCE YESEYMİŞ"

"Ferdi Tayfur’un elbette büyük bir serveti olacak, olmasa acayip olurdu.

Koskoca bin senenin Ferdi Tayfur’u hakkıdır. Keşke güzelce yeseymiş arkasından kopan kavga ve patırtıya bakınca üzülüyor insan."

Kızı Tuğçe'ye miras bıraktı mı? 5 milyon dolarlık yalı iddiası

Öte yandan Ferdi Tayfur'un avukatı Hakan Tamgüç açıklamalarda bulunmuş ve "Ferdi Abi bana Tuğçe Hanım’ı mirasından men etmek istediğini söylemişti" demişti.