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Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Londra'nın güneydoğusunda yer alan Woolwich bölgesindeki bir otobüste bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

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Polis ekipleri, Londra Ambulans Servisi ve Londra Hava Ambulansı ile olay yerine intikal etti.

Sağlık görevlileri, bıçak yarası alan 14 yaşındaki çocuğa olay yerinde müdahale etti, ancak yaralı çocuk sağlık ekiplerinin olay yerine varmasından kısa süre sonra hayatını kaybetti.

Polis, soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, bölgede polis kordonu kuruldu ve bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Polis, şu aşamada herhangi bir gözaltının olmadığını bildirdi.

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