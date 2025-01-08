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Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ali Koç'un açıklaması bekleniyor! Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacak mı?

 Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'na katılması halinde yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekibin Türkiye Kupası'nda mücadele edip etmeyeceği, başkan Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamayla netlik kazanacak.

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Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabakada Anıl Usta ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Hem Kasımpaşa hem de Fenerbahçe, kupa müsabakaları öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna kupada yer almayacaklarına dair başvuru yapmış, yapılan görüşmelerin ardından Kasımpaşa maçlara çıkacağını belirtmişti.

Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alıp almayacağı, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamaların ardından belli olacak.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic ve İsmail Yüksek, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra takımla antrenmanlara başlayan Oğuz Aydın ile sakatlığı sebebiyle Atakaş Hatayspor karşısında kadroya alınmayan Allan Saint-Maximin'in oynayıp oynamayacağına teknik ekip karar verecek.

İki ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda bugüne dek bir kez karşılaştı.

2020-2021 sezonunda son 16 turunda eşleşen iki ekibin mücadelesinden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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